Щербинин Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Щербинин Трофим Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1796
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Щербинина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Щербинин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Щербинин Прокофий (Прокопий) Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Щербинин Лаврентий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Щербинина Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Щербинин Гурьян Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Щербинин Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Маремьяна
Смерть
Неизвестно