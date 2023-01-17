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Щербинин Алексей Трофимович

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Место рождения

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Щербинин Трофим Андреевич

Мать: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Вычислено 1796

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Щербинина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Щербинин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Щербинин Прокофий (Прокопий) Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Щербинин Лаврентий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Щербинина Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Щербинин Гурьян Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Сын: Щербинин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Маремьяна

Смерть
Неизвестно
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