Мальгина Ефросинья Иринарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Ефросинья Иринарховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1891

Дочь: Мальгина Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Мальгин Григорий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Грихневская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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