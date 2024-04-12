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Шестаков Максим Лазаревич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

12.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кряквин Лазарь Леонтьевич

Мать: Шестакова Прасковья Ананьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Меркушина Прасковья Шестакова

Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шестаков Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шестакова Агафья Шестакова

Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Акилина Ивановна

Смерть
12.02.1871
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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