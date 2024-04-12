Шестаков Максим Лазаревич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти12.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Меркушина Прасковья Шестакова
Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шестаков Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шестакова Агафья Шестакова
Мать ребёнка: Кряквина Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1871