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Житко Александр Николаевич

Место рождения

Лещицы

Дата рождения

20.09.1938

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938

Отец: Жытко Николай Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
07.01.1961

Жена: Житко (Хованская) Зинаида Федоровна

Озеры, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
21.08.1966

Сын: Житко Николай Александрович

Мать ребёнка: Житко (Хованская) Зинаида Федоровна

Смерть
1999
Лазы, Гродненский район, Гродненская область

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