Житко Александр Николаевич
Место рожденияЛещицы
Дата рождения20.09.1938
Дата смерти1999
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938
Отец: Жытко Николай Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.01.1961
Озеры, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
21.08.1966
Сын: Житко Николай Александрович
Мать ребёнка: Житко (Хованская) Зинаида Федоровна
Смерть
1999
Лазы, Гродненский район, Гродненская область