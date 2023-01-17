Бочкарёва (Фролкова) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Фролкова) Мария Леонтьевна

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Место рождения

Никольское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

16.05.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1912 по 1914
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
По 1912
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
16.05.1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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