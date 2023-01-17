Бочкарёва (Фролкова) Мария Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти16.05.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1914
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Место жительства
По 1912
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
16.05.1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край