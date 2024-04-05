Pieńkoś Łukasz
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1769
Дочь: Rosińska (Pieńkoś) Agnieszka
Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja
Udrzynek
Рождение ребёнка
1775
Сын: Pieńkos Jan
Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Puścion (Pieńkoś) Dorota
Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja
Рождение ребёнка
1778
Сын: Pieńkos Jakub
Мать ребёнка: Pieńkoś (Gałązka) Konstancja
Смерть
1813
Poręba-Kocęby