Асельдеров Дауд Абкадырович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асельдеров Абдулкадыр Асельдерович
Мать: Хамис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Абдулкадыр Даудович
Мать ребёнка: Татувум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татувум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Зумурут Даудовна
Мать ребёнка: Татувум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Асельдер Даудович
Мать ребёнка: Татувум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татувум