Асельдеров Дауд Абкадырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асельдеров Дауд Абкадырович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асельдеров Абдулкадыр Асельдерович

Мать: Хамис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Мать ребёнка: Татувум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Зияв Даудович

Мать ребёнка: Татувум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Зумурут Даудовна

Мать ребёнка: Татувум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Асельдер Даудович

Мать ребёнка: Татувум

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татувум

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