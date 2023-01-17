Васильева (Голубкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Голубкова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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