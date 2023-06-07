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Гаврила Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Прокофий Иванов

Мать: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Екатерина Леонова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Екатерина Леонова

Рождение ребёнка
09.01.1811

Сын: Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: Екатерина Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Леонова

Смерть
Неизвестно
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