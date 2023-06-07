Гаврила Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Прокофий Иванов
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Екатерина Леонова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Екатерина Леонова
Рождение ребёнка
09.01.1811
Сын: Алексей Гаврилов
Мать ребёнка: Екатерина Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Леонова
Смерть
Неизвестно