Потапова (Мосолова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1928
Дата смерти12.02.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928
Отец: Мосолов Федор
Мать: Мосолова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1953
Дочь: Потапова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Потапов Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1963
Дочь: Воротилина (Потапова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Потапов Павел Иванович
Смерть
12.02.2001