Потапова (Мосолова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Мосолова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1928

Дата смерти

12.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928

Отец: Мосолов Федор

Мать: Мосолова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Павел Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1953

Дочь: Потапова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Потапов Павел Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1963

Дочь: Воротилина (Потапова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Потапов Павел Иванович

Смерть
12.02.2001

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