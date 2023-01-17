Калишева Анфиса Артемоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калишева Анфиса Артемоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Калишев Артемон Петрович

Мать: Калишева Мария Фёдоровна

Образование
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Училась на Московских Высших женских курсах на математическом отделении
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1888
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