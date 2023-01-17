Калишева Анфиса Артемоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Калишев Артемон Петрович
Мать: Калишева Мария Фёдоровна
Образование
Неизвестно
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Училась на Московских Высших женских курсах на математическом отделении
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1888