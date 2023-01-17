Кошкина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кошкин Софон Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кошкина Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кошкин сын Сергеевич

Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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