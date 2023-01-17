Кошкина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кошкина Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кошкин сын Сергеевич
Отец ребёнка: Кошкин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно