Кузьменко Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1930

Дата смерти

16.11.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1956

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Кузьменко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1958

Дочь: Павлова Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Кузьменко Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Татьяна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Стрелок - радист
Смерть
16.11.2013
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