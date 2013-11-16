Кузьменко Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1930
Дата смерти16.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1956
Дочь: Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Кузьменко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1958
Дочь: Павлова Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Кузьменко Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Стрелок - радист
Смерть
16.11.2013