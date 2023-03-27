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(Зверева) Евдокия Ивановна
(Зверева) Евдокия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Пол
Женский
Отец
Зверев Иоанн Васильевич
Около 1787 г.р.
Мать
Зверева (Абросимова) Авдотья Абросимовна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Зверев Иоанн Васильевич
Мать:
Зверева Авдотья Абросимовна
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