(Зверева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зверева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Зверев Иоанн Васильевич

Мать: Зверева Авдотья Абросимовна

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