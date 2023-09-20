Аржановская Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржановская Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржановская Екатерина

Отец ребёнка: Аржановсков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановсков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Аржановсков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржановсков Владимир Николаевич

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