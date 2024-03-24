Стогова Анжела Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стогова Анжела Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.2017

Сын: Арефьев Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2019

Дочь: Арефьева Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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