Стогова Анжела Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.2017
Сын: Арефьев Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2019
Дочь: Арефьева Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности