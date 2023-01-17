Ершов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.
Дочь: Ершова Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Павловна
Смерть
Неизвестно