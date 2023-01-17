Ершов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1890 ст.

Дочь: Ершова Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Майдан, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Павловна

Смерть
Неизвестно
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