Сайфутдинов Йэлэй — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Йэлэй

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Шамиль Йэлэевич

Мать ребёнка: Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Галялетдин Йэлэевич

Мать ребёнка: Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайфутдинова Амина Йэлэевна

Мать ребёнка: Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфутдинова Ямиля Мухаметхазиевна

Смерть
Неизвестно
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