Макраусова (Семенова) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макраусова (Семенова) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1985

Дочь: Суслина Ольга Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.03.1987

Дочь: Шевелева Екатерина Вадимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макрауcов Павел Юрьевич

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