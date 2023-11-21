Макраусова (Семенова) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1985
Дочь: Суслина Ольга Вадимовна
Рождение ребёнка
27.03.1987
Дочь: Шевелева Екатерина Вадимовна
Рождение ребёнка
18.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макрауcов Павел Юрьевич