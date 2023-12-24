Исаев Серажетдин Исямбулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Серажетдин Исямбулатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Исаев Исямбулат

Мать: Исаевв 2 жена

Смерть
1852
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