(Анянова) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анянова) Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: Анянов Иван

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анянов Иван

Рождение ребёнка
01.01.1917

Дочь: Жигайлова (Анянова) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Анянов Иван

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анянов Иван

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