(Анянова) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: Анянов Иван
Рождение ребёнка
1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анянов Иван
Рождение ребёнка
01.01.1917
Дочь: Жигайлова (Анянова) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Анянов Иван
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анянов Иван