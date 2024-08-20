Попов Степан Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Попов Степан Иванович
Мать: Попова Евфимия
Бракосочетание
До 1755
Супруг(-а): Настасья Михайловна Попова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764
Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775
Дочь: Силина (Попова) Марфа Степановна
Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна
Смерть
1791