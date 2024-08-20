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Попов Степан Степанович

Место рождения

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Попов Степан Иванович

Мать: Попова Евфимия

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1755

Жена: Попова Анастасия Михайловна

Супруг(-а): Настасья Михайловна Попова
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Попов Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1763 и 1764

Сын: Попов Максим Степанович

Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Попов Василий Степанович

Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775

Дочь: Силина (Попова) Марфа Степановна

Мать ребёнка: Попова Анастасия Михайловна

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1791
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

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