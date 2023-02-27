(Дудина) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Филипп

Рождение ребёнка
1825

Сын: Дудин Сергей

Отец ребёнка: Дудин Филипп

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дудин Алексей

Отец ребёнка: Дудин Филипп

Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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