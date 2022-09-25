Афонькина Алиса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонькина Алиса Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.2022

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2022

Отец: Афонькин Юрий Васильевич

Мать: Яна

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