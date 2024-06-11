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Фоминов Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фоминов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминова Анна Степановна

Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминов Василий Степанович

Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1923

Сын: Фоминов Егор Степанович

Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1926

Дочь: Лисина Фоминова Пилагея Степановна

Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна

Смерть
1926

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