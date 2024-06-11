Фоминов Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоминов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминова Анна Степановна
Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоминов Василий Степанович
Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1923
Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1926
Дочь: Лисина Фоминова Пилагея Степановна
Мать ребёнка: Фоминова Евдокия Ивановна
Смерть
1926