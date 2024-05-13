Матиюк Мария Стефаниевна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матиюк Мария Стефаниевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

07.11.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матиюк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матиюк Иван

Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Матиюк Иван

Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Смерть
07.11.1956
Коростень

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