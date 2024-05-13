Матиюк Мария Стефаниевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти07.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матиюк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матиюк Иван
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Асанова (Матиюк) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Матиюк Иван
Бедриковцы Залещацкий р-н Тернопольской обл
Смерть
07.11.1956
Коростень