Маршева (Добрякова) Марина Симиенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршева (Добрякова) Марина Симиенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1761 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Добряков Симиен Осипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Лукерья Петрова

Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Маршев Алексей Петров

Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Маршев Николай Петров

Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Афимья Петрова

Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маршев Петр Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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