Маршева (Добрякова) Марина Симиенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Добряков Симиен Осипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Лукерья Петрова
Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Афимья Петрова
Отец ребёнка: Маршев Петр Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маршев Петр Тимофеев
Смерть
Неизвестно