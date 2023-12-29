Селивонов Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения29.09.1912 ст.
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: красноармеец
Крещение
30.09.1912 ст.
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: пропал без вести | Информация о донесении Номер донесения: 43604 Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях Дата донесения: 14.07.1944 Название части: 4 отд