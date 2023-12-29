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Селивонов Григорий Федорович

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

29.09.1912 ст.

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912 ст.

Отец: Селивонов Феодор Маркович

Мать: Селивонова Юстиния Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: красноармеец
Крещение
30.09.1912 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Участие в бою
С 22.06.1941 по 09.05.1945
Великая Отечественная война
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: пропал без вести | Информация о донесении Номер донесения: 43604 Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях Дата донесения: 14.07.1944 Название части: 4 отд

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