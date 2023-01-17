Патрушин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1966
Рождение ребёнка
07.11.1967
Дочь: Патрушина Лариса Федоровна
Мать ребёнка: Патрушина Роза(Рая) Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1974
Сын: Патрушин Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Патрушина Роза(Рая) Ивановна
Смерть
Неизвестно