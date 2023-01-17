Патрушин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушин Федор

Патрушин Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1966

Жена: Патрушина Роза(Рая) Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1967

Дочь: Патрушина Лариса Федоровна

Мать ребёнка: Патрушина Роза(Рая) Ивановна

Красноармейское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1974

Сын: Патрушин Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Патрушина Роза(Рая) Ивановна

Красноармейское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close