Меньшиков Андрей Иванович 27.01.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меньшиков Андрей Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

27.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1985

Отец: Меньшиков Иван Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
27.04.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.08.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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