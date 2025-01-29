Меньшиков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1985
Отец: Меньшиков Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.04.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана