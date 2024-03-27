Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна
Место рожденияд.Аксу Буинского района РТ
Дата рождения1905
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монасыпов Ильгиз Закирович
Отец ребёнка: Монасыпов Закир Гайнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Монасыпов Бабир Закирович
Отец ребёнка: Монасыпов Закир Гайнетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монасыпов Закир Гайнетдинович
Смерть
1983