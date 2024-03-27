Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монасыпова (Шараф) Фатыйма Шарафутдиновна

Место рождения

д.Аксу Буинского района РТ

Дата рождения

1905

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: (Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монасыпов Ильгиз Закирович

Отец ребёнка: Монасыпов Закир Гайнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Монасыпов Бабир Закирович

Отец ребёнка: Монасыпов Закир Гайнетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монасыпов Закир Гайнетдинович

Рождение ребёнка
11.07.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монасыпов Закир Гайнетдинович

Смерть
1983

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