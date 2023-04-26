Бастрыкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715
Сын: Бастрыкин Игнатий Ерофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Бастрыкин Ермил Ерофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Бастрыкин Макар Ерофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Бастрыкин Аникей Ерофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Бастрыкин Михаил Ерофеевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович
Смерть
До 1762