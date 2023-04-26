Бастрыкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Бастрыкин Игнатий Ерофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Бастрыкин Макар Ерофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Бастрыкин Аникей Ерофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Ерофей Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1762
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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