Хайруллина (Давлетгареева) Тайфа Давлетгареевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1897
Отец: Давлетгарей
Мать: Минзада
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Аслямова Савия Фазыловна
Отец ребёнка: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович
Рождение ребёнка
20.07.1937
Сын: Хайруллин Рауф Фазылкарамович
Отец ребёнка: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович
Тётя альфия Самигуллова
Рождение ребёнка
17.11.1939
Дочь: Хайруллина Венера Фазылкарамовна
Отец ребёнка: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно