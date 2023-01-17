Хайруллина (Давлетгареева) Тайфа Давлетгареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайруллина (Давлетгареева) Тайфа Давлетгареевна

Хайруллина (Давлетгареева) Тайфа Давлетгареевна

avatar

Место рождения

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1897

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1897

Отец: Давлетгарей

Мать: Минзада

Новокизганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Аслямова Савия Фазыловна

Отец ребёнка: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1937

Сын: Хайруллин Рауф Фазылкарамович

Отец ребёнка: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Тётя альфия Самигуллова
Рождение ребёнка
17.11.1939

Дочь: Хайруллина Венера Фазылкарамовна

Отец ребёнка: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Фазылкарам Хайруллович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close