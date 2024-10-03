Агриппина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.
1798 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Кузьмин

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Тихон Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Аничково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Матрена Васильева

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Аничково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Гаврилов

Аничково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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