Агриппина Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Кузьмин
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Тихон Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Матрена Васильева
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Гаврилов
Смерть
Неизвестно