(Рогозина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович
Рождение ребёнка
1828
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Рогозина) Харитинья
Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Рогозина) Устинья
Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Рогозина) Агрипина
Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Хрисан
Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович
Смерть
Неизвестно