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(Рогозина) Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Антон Власович

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Павел

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Рогозина) Харитинья

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Рогозина) Устинья

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Рогозина) Агрипина

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Хрисан

Отец ребёнка: Рогозин Антон Власович

Смерть
Неизвестно

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