Хмарская (Смирновa) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмарская (Смирновa) Елизавета Васильевна

Хмарская (Смирновa) Елизавета Васильевна

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

26.07.1921

Дата смерти

13.11.2006

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1921

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смирнова Александра Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close