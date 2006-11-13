Хмарская (Смирновa) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.07.1921
Дата смерти13.11.2006
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1921
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.11.2006
Похороны
Неизвестно