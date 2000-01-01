Сидорин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорин Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1918

Отец: Сидорин Степан А

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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