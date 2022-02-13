Васильев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.2022