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Лапина (Соковнина) Ольга Николаевна
Лапина (Соковнина) Ольга Николаевна
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Место рождения
Слободской
, город Слободской, Кировская область
Дата рождения
07.04.1977
Пол
Женский
Отец
Соковнин Евгений Николаевич
1951 г.р.
Мать
Соковнина Ирина Юрьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1977
Отец:
Соковнин Евгений Николаевич
Мать:
Соковнина Ирина Юрьевна
Слободской
, город Слободской, Кировская область
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