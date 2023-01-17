Лапина (Соковнина) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Соковнина) Ольга Николаевна

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Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

07.04.1977

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1977

Отец: Соковнин Евгений Николаевич

Мать: Соковнина Ирина Юрьевна

Слободской, город Слободской, Кировская область
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