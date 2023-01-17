Лычагова (Белоусова) Варвара Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1891
Дата смерти?.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: Госькова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1916
Дочь: Затирахина Александра Андреевна
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лычагов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лычагова Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1937
Дочь: Кичигина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович
Смерть
?.02.1983