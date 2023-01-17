Лычагова (Белоусова) Варвара Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лычагова (Белоусова) Варвара Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1891

Дата смерти

?.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: Госькова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.05.1916

Дочь: Затирахина Александра Андреевна

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лычагов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лычагова Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лычагов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Лычагов Феофан Андреевич

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1937

Дочь: Кичигина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Лычагов Андрей Иванович

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
?.02.1983
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