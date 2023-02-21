Иванов Анатолий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1918
Дочь: Легович Агнесса Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ариадна Анатольевна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Надежда Владимировна