Иванов Анатолий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Анатолий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Ефим Иванович

Мать: Иванова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1918

Дочь: Легович Агнесса Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ариадна Анатольевна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис Анатольевич

Мать ребёнка: Иванова Надежда Владимировна

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