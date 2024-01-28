Дмитренкова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитренков Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитренков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитренков Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1847 ст.
Сын: Дмитренков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Дмитренков Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно