Дмитренкова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренкова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитренков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.09.1847 ст.

Сын: Дмитренков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Дмитренков Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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