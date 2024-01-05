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Смышляев Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Смышляев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Смышляева Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Смышляева Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Смышляева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
16.06.1903

Дочь: Смышляева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] мать записана Матрена Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смышляева -- Матрена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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