Смышляев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Смышляев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Смышляева Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Смышляева Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Смышляева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1903
Дочь: Смышляева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Смышляева -- Матрена Алексеевна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] мать записана Матрена Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно