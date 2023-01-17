Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1809 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.05.1805
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Крещение
27.08.1808
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1809 и 1815