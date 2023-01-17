Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

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Место рождения

Степаниха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1809 и 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Степаниха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1805

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
27.08.1808
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Николай Тимофеевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1809 и 1815
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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