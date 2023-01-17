Евгений Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1881 ст.
Сын: Виноградов Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
26.03.1894 ст.
Сын: Иоанн Евгеньевич
Мать ребёнка: Афанасия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909