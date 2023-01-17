Вороненкова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороненкова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1932

Дата смерти

10.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1956

Сын: Вороненков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Вороненков Владимир Васильевич

Першутино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
22.09.1963

Сын: Вороненков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Вороненков Владимир Васильевич

Першутино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороненков Владимир Васильевич

Смерть
10.02.1990
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