Вороненкова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1932
Дата смерти10.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1956
Сын: Вороненков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Вороненков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1963
Сын: Вороненков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Вороненков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1990