Чеботарёв Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Рождение ребёнка
1906
Сын: Чеботарёв Филат (Филипп) Васильевич
Мать ребёнка: Чеботарёва Юстиния Карповна
Рождение ребёнка
28.03.1909
Сын: Чеботарёв Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чеботарёва Юстиния Карповна
Рождение ребёнка
24.06.1911
Сын: Чеботарёв Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Чеботарёва Юстиния Карповна
Рождение ребёнка
18.08.1913
Сын: Чеботарёв Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Чеботарёва Юстиния Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно