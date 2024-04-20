Ворносков Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворносков Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1913

Дочь: Мозгова (Ворноскова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ворноскова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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