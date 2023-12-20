Степанькова (Кирилина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Отец: Кирилин Иван
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.06.1977
Рождение ребёнка
18.07.1978
Сын: Степаньков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Степаньков Александр Кесарьевич
Рождение ребёнка
29.05.1983
Дочь: (Степанькова) Наталия Александровна
Отец ребёнка: Степаньков Александр Кесарьевич
Рождение ребёнка
14.08.1984
Сын: Степаньков Иван Александрович
Отец ребёнка: Степаньков Александр Кесарьевич
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область