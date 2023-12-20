Степанькова (Кирилина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанькова (Кирилина) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: Кирилин Иван

Мать: Кирилина (Старовойтова) Анна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.06.1977

Муж: Степаньков Александр Кесарьевич

Рождение ребёнка
18.07.1978

Сын: Степаньков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Степаньков Александр Кесарьевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.05.1983

Дочь: (Степанькова) Наталия Александровна

Отец ребёнка: Степаньков Александр Кесарьевич

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.08.1984

Сын: Степаньков Иван Александрович

Отец ребёнка: Степаньков Александр Кесарьевич

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область

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