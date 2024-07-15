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Воронина Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Воронин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.12.1862 ст.

Дочь: Воронина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1864 ст.

Сын: Воронин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Воронина Евлампия Михайловна

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1873 ст.

Сын: Воронин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.

Сын: Воронин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.

Сын: Воронин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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