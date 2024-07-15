Воронина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1862 ст.
Дочь: Воронина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.09.1864 ст.
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Воронина Евлампия Михайловна
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
18.12.1873 ст.
Сын: Воронин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1875 ст.
Сын: Воронин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1877 ст.
Сын: Воронин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Воронин Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно